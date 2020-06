Die Wiener Börse zeigte sich am Freitag vorbörslich ohne klare Richtung. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX sah ihn eine halbe Stunde vor Handelsbeginn im Bereich des Vortagesschlusskurses bei 2.326,41 Punkten zeitweise knapp, zeitweise gut behauptet. Damit notiert der Leitindex am heutigen Hexensabbat, dem Tag an dem Terminkontrakte wie Futures und Optionen verfallen, noch unentschlossen.Klarer ...

