Unterföhring (ots) - Alle guten Dinge sind drei. Die Reality-Show "Beauty & The Nerd" macht ProSieben zum dritten Mal in Folge zum Prime-Time-Sieger und Tagessieger am Donnerstag. Schöne 12,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sehen die ersten filmreifen Küsse zwischen den Beautys und ihren Nerds und sind gespannt dabei, als Emmy (21) und Sven K. (22) ihren freiwilligen Auszug verkünden.Mit 10,0 Prozent Tagesmarktanteil (E 14-49 J.) gewinnt ProSieben den Donnerstag.Weitere Informationen zur Sendung, den einzelnen Folgen und den ungleichen Paaren finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd."Beauty & The Nerd" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 19.06.2020 (vorläufig gewichtet: 18.06.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyAntonia Kreitner, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1172/1108Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4628273