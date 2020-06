Wirecard - Game Over? Und weitere Kurzbetrachtungen zu Aktien durch den Bernecker-Experten Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") im Rahmen von Bernecker TV (Sendung vom 18.06.2020). Was war diesmal im Sortiment?





++ Ørsted - Hochinteressanter Marktführer im Windkraft-Offshore-Bereich

++ Royal Dutch Shell - Vorteile gegenüber anderen Ölmultis

++ Lanxess - mit Lithium-Fantasie

++ H&R - Wasserstoff in der Story

++ Trigano - Rückenwind durch veränderte Urlaubsgewohnheiten?

++ Genmab - einer der vielversprechendsten Biotechs der Welt?

++ Biogen - gute Daten, aber ...

++ Wirecard - Game Over?





