LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 105 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Grund für das höhere Kursziel sei die gestiegene Branchenbewertung, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ziehe die Aktie des Konsumgüterherstellers denen anderer im EU-Raum vor. Allerdings rechne er im zu Ende gehenden zweiten Quartal nach den jüngsten Daten des Verbraucherforschers Nielsen mit mehr Gegenwind und nun einem größeren Rückgang vom Umsatzwachstum aus eigener Kraft in der Consumer-Sparte (Körperpflege)./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2020 / 04:00 / GMT



ISIN: DE0005200000

