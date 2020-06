von Sven Parplies, Euro am Sonntag Der Telekomdienstleister 1 & 1 Drillisch war unter Börsianern lange als Dividendenzahler beliebt. Entsprechend groß war die Enttäuschung, als die Maintaler ihre Ausschüttung auf fünf Cent je Aktie kürzten. Der Konzern will das Geld lieber in den Aufbau eines eigenen 5G-Mobilfunknetzes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...