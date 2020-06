Zürich (ots) - An der aufgrund der Corona-Krise im Livestream abgehaltenen Generalversammlung von pr suisse, dem Schweizer PR-Berufsverband mit rund 1'400 PR- und Kommunikationsprofis, wurde der Tessiner Alberto Stival (46) zum neuen Präsidenten gewählt. Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Zentralvorstands zu.Der frisch gewählte pr suisse-Präsident Alberto Stival, in Biel/Bienne geboren und im Seeland aufgewachsen, war für ein Jahr Präsident der Tessiner Regionalgesellschaft STRP und davor bereits von 2013 bis 2019 deren Vizepräsident. Stival schloss sein zweisprachiges Wirtschaftsstudium an der Universität Fribourg ab und ist seit zwanzig Jahren vor allem in der Schweizer Finanzbranche tätig, in den Bereichen Bildung und Kommunikation. Seit 2019 leitet er seine eigene Beratungsfirma und ist Senior Advisor für die Bildungsentwicklung bei Swissbanking sowie Direktor PR & Communication bei Swiss Sustainable Finance."Mir liegen insbesondere die jungen PR-Schaffenden am Herzen" sagt Stival. "Wir müssen alles daran setzen, dass es sich auch für junge Leute lohnt, an unserem Verbandsleben teilzunehmen. Wir müssen unsere echten Mehrwerte noch stärker kommunizieren und visualisieren. Die Regionalgesellschaften übernehmen diesbezüglich eine zentrale Rolle, denn dort spielt sich das Vereinsleben ab. Aktuell sind die Weiterbildung und die Zertifizierung der Kommunikationsberaterinnen und -berater weit oben in der Agenda von pr suisse. Teamgeist und gegenseitige Unterstützung sind für mich als ehemaliger Rugbyspieler wahre Werte, die tagtäglich gelebt werden müssen. Diese möchte ich auch im Verband vor und -weiterleben."Alle Vorstandsmitglieder des Zentralvorstands bestätigtAlle bisherigen Vorstandsmitglieder des Zentralvorstands wurden im Amt bestätigt: Hertha Baumann, Delegierte SRRP, Simone Bianchi, Delegierter STRP, Brigitte Heinrich, Delegierte ZSPR (bis September 2020), Barbara Meier, Delegierte BPRG, Regula Ruetz, Präsidentin NPRG, Anita Schweizer, Präsidentin PROL, Christian Wick, Präsident ZPRG sowie Suzanne Rouden, Präsidentin Prüfungskommission.Neue Webseiten für pr suisse und die Regionalgesellschafen Im Frühling dieses Jahres lancierte pr suisse seine Webseite für den Dachverband und die sieben Regionalgesellschaften. Die Auftritte sind modern und zeitgemäss. Die Rubriken News und Events haben mehr Gewicht erhalten. Mit den neuen Websites haben pr suisse und die Regionalgesellschaften wieder einen attraktiven und der Zeit entsprechenden Auftritt, der sich aufgrund der komplett neu aufgebauten Plattform in Zukunft auch ausbauen lässt.Pressekontakt:Alberto Stivalpresident@prsuisse.chTel.Geschäft +41 43 810 06 56Original-Content von: pr suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017960/100850238