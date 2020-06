Angeblich plant die deutsche Impfstoff-Hoffnung einen beschleunigten Börsengang in New York schon im kommenden Monat. Technisch ist das möglich und wird von den Aktionären konstruktiv begleitet. Es wird einer der interessantesten Börsengänge einer deutschen Firma in diesem Jahr sein. Wir warten täglich auf neue Meldungen.



