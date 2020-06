Kursverdopplung nach drei Monaten - und nun? Eindrücke von der Hauptversammlung.Mehr als 100 Prozent lag die vom AKTIONÄR Mitte März nahe dem Corona-Tief empfohlene ProSieben-Aktie zeitweise schon im Plus. Am Tag der virtuellen Hauptversammlung rutschte der Kurs zeitweise aber mehr als sechs Prozent ins Minus. Auch an den folgenden Tagen ging es abwärts. Dabei waren die jüngsten Daten aus dem Kerngeschäft auf den ersten Blick nicht schlecht.Das klassische TV-Geschäft stirbt? Von wegen. "Mehr denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...