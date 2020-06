München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" am Samstag, 20. Juni 2020, um 23:45 Uhr, spricht Ilka Sobottke aus Mannheim.Gerade mal 17 Jahre alt war die Jugendliche, die mit ihrem Handy über acht Minuten lang das Sterben von George Floyd filmte und es dann veröffentlichte. Ihr Protest gegen Rassismus. Pastorin Ilka Sobottke aus Mannheim spricht in ihrem "Wort zum Sonntag" über Möglichkeiten, nicht weg zu sehen, sondern Zeuge zu sein, wenn Werte und Menschen mit Füssen getreten werden.Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden.Redaktion: SWR"Ich bin doch kein Rassist! Oder?" Ein Film in der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 21. Juni 2020, um 17:30 Uhr.Kaum jemand würde von sich selbst behaupten, er oder sie sei rassistisch. Aber woher kommt dann all der Rassismus, der gerade weltweit zu Recht beklagt wird? Sind Rassisten immer nur "die Anderen"? Oder kann es sein, dass in den allermeisten von uns rassistische Gedanken schlummern? Und wo genau fängt dieser eigene (Alltags-)Rassismus an? Schon bei der interessierten Frage an den neuen schwarzen Kollegen: "Kommen deine Eltern aus Afrika?" Oder ist das eine völlig unproblematische Frage? Und: Bin ich rassistisch, nur weil ich meine Wohnung nicht an einen "Ausländer" vermieten will? Und wie werden wir unsere erlernten rassistischen Sichtweisen wieder los? Zusammen mit seiner schwarzen Kollegin Anne Chebu begibt sich der weiße Reporter Philipp Engel auf die Suche nach Antworten. Dabei müssen beide feststellen: Auch sie selbst sind nicht frei von rassistischen Stereotypen.Redaktion. Philipp Engel (hr)Im Internet: DasErste.de/echteslebenPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4628374