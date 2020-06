Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der September-Kontrakt des Bund-Futures (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) wurde gestern in einer vergleichsweise engen Spanne gehandelt, so die Analysten der Helaba.Der Blick auf die technische Ausgangssituation lasse eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung erwarten, welche in den letzten fünf Handelstagen zu beobachten gewesen sei. Dafür würden das Kursmomentum und der RSI sprechen. Zudem sinke der ADX und lasse damit auf eine abnehmende Trendstärke schließen. Eine erste Unterstützung lokalisiere man an der unteren Grenze der Seitwärtsbewegung bei 174,80. Darunter seien weitere Haltemarken im Bereich 174,18/37 zu finden. Widerstände bestünden zunächst am 61,8%-Retracement der Mai-Abwärtsbewegung bei 175,52 und am Hoch vom Montag bei 175,98. Trading-Range: 174,80 bis 175,98. (19.06.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...