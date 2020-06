Wien (www.anleihencheck.de) - Wie groß könnte nun dieser TLTRO III im Juni 2020 werden? Das war die Frage, die sich der Markt die letzten Tage stellte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Volumengrenze sei zuletzt auf 50% der zulässigen Kredite angehoben sowie die Konditionen vergünstigt worden. Ein Kreditwachstum von 0% als Ziel garantiere einen Zinssatz von -100 BP. Unsere Erwartung von rund EUR 1.200 Mrd. wurde noch leicht übertroffen, so die Analysten der RBI. Die EZB habe mitgeteilt, dass EUR 1.308 Mrd. an 742 Banken zugeteilt worden seien. Unter der Annahme eines kompletten Rolls der ausstehenden TLTRO II und Brücken LTRO Volumina (in Summe EUR 806 Mrd.) bedeute dies einen Nettozuwachs von rund EUR 502 Mrd. Damit sollte die Überschussliquidität auf rund EUR 2.700 Mrd. anwachsen. Mit der Größenordnung der Zuteilung der jüngsten Tranche sei auch ein neuer Rekord aufgestellt worden, der die bisher höchste Bruttozuteilung aus dem Jahr 2016 (EUR 400 Mrd.) übertreffe. Auf eine Verteilung des TLTRO auf Länderebene müsse noch bis August gewartet werden. Als bisher einzige Bank habe die spanische Caixabank mitgeteilt, sich mit EUR 40,7 Mrd. zusätzlich zu den bereits ausstehenden EUR 9 Mrd. beteiligt zu haben. ...

