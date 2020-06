Die Wiener Börse hat am Freitag den Handel mit einem kleinen Kursgewinn gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 9.25 Uhr um 0,11 Prozent auf 2.328,92 Punkte. Damit schloss sich der Leitindex am Hexensabbat, dem Tag an dem Terminkontrakte wie Futures und Optionen verfallen, dem Trend an den europäischen Börsen an, die sich ebenfalls mit Kursgewinnen zeigten.Als Belastungsfaktoren könnte sich ...

