HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Trotz kurzfristigen Gegenwinds bleibe die Aktie des Autozulieferers langfristig attraktiv, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la



