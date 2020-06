Die Wiener Börse zeigte sich am Freitagvormittag gut behauptet. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 10 Uhr mit plus 0,02 Prozent auf 2.326,99 Punkten. Damit startete der Handel am heutigen Hexensabbat, dem Tag an dem Terminkontrakte wie Futures und Optionen verfallen, sehr zögerlich. Das europäische Umfeld zeigte sich freundlich.Für Unsicherheit, aber auch Hoffnung bei den Anlegern sorgen weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...