Nachdem Wirecard gestern wegen milliardenschweren Unklarheiten in letzter Minute zum vierten Mal die Verkündung der Jahresabschlusszahlen verschoben hatte, stürzte der Kurs von 100 auf 30,90 Euro massiv ab. Am frühen morgen gab es einen erneuten Abverkauf. So fiel die Aktie des Aschheimer Zahlungsdienstleisters erneut um über 40 Prozent von 38,80 auf 22 Euro. Fehlende Milliarden Sätze wie dieser ließen die Aktionäre der Wirecard-Aktie gestern erschaudern: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...