Wien (www.anleihencheck.de) - Alrosa (Baa2/BBB-/BBB-), ein russischer Diamantenproduzent im Staatsbesitz, trat mit einem neuen USD-Eurobond an den Markt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die in sieben Jahren fällige 500 Mio. USD-Emission sei am 17. Juni mit einer Rendite von 3,1% platziert worden. Abgesehen von der Neuemission habe das Unternehmen zwei Eurobonds ausstehend: Fälligkeit im November 2020 mit einem ausstehenden Volumen von rund USD 494 Mio. (ursprünglich USD 1 Mrd. emittiert) sowie Fälligkeit im April 2024, wobei USD 500 Mio. sowohl emittiert als auch ausstehend seien. ...

