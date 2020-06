Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß haben die Banken der Eurozone bei der Vergabe des TLTRO-III.4 kräftig zugegriffen und insgesamt 1,31 Bio.EUR aufgenommen, so die Analysten der Helaba.Der EZB-seitig einkalkulierte, potenzielle Verlust auf diese Refi-Operation bedeute für die Gesamtheit der Geschäftsbanken eine Ertragsmöglichkeit. Sollte es allen Banken gelingen, die geforderten Kreditvolumen zu erreichen oder zu übertreffen, entstünde den Banken ein Zinsertrag von 6,5 Mrd. EUR. Da dieser günstige Langfristtender nicht eine einmalige Gelegenheit gewesen sei, sondern noch weitere Geschäfte diese Ertragschance bieten würden, dürfte die Flutwelle an Zentralbankgeld nicht so schnell abebben. ...

