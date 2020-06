TUI will und muss an allen Stellen die Kosten drücken. Dafür braucht es die Zustimmung der unterschiedlichen Gremien. Bei der Konzernfluglinie TUIfly hat jetzt immerhin der Aufsichtsrat dem Managements das Mandat für Verhandlungen mit Betriebsräte und Gewerkschaften erteilt, berichtet die Nachrichten-Agentur "Reuters". Wie geht es jetzt konkret in Hannover weiter? Die TUI-Aktie zeigt sich aktuell unberührt. Tuifly will die Flotte von 39 auf 17 Flugzeuge mehr als halbieren. Bis zu 900 der 2.500 Stellen ...

