Märkte um 12: DAX startet mit Gewinnen in den "Hexensabatt" - Wirecard-Aktie im freien Fall

Am Freitagmittag kann der DAX zeitweise um 1,0 Prozent zulegen und ist damit in den Bereich der 12.400er-Marke herangerückt. Am Nachmittag, um 13 Uhr, könnte es dann noch einmal spannend werden, denn am heutigen "Hexensabatt" verfallen an der Terminbörse Eurex Optionen und Futures auf den DAX, um 17.30 Uhr werden Optionen auf Einzelaktien abgerechnet. Das bedeutet eine Marktbereinigung, die häufig den Boden für einen Trendwechsel oder eine Trendfortsetzung bildet.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,0% 12.339 MDAX -0,2% 26.159 TecDAX -0,9% 2.985 SDAX -0,3% 11.488 Euro Stoxx 50 +0,7% 3.272

Am Freitagmittag standen sich im DAX 27 Gewinner nur drei Verlierern gegenüber. Die größten Gewinner waren dabei Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055), SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999).

Den vollständigen Artikel lesen ...