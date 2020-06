BMW streicht in der Coronakrise 6000 Stellen und trennt sich nach Angaben aus Konzernkreisen von 10.000 Leiharbeitern. Für die fest angestellten Mitarbeiter in Deutschland verständigten sich Management und Betriebsrat auf einen Arbeitsplatzabbau durch Fluktuation und freiwillige Vereinbarungen, wie der Autobauer am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...