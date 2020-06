Google wagt mit seiner neuen Plattform Keen einen weiteren Vorstoß in Richtung Social Media. Die Funktionsweise ähnelt Diensten wie Pinterest oder Feedly. Google hat das neueste Projekt seines Inkubators Area 120 an den Start gebracht. Der Content-Aggregator Keen ist ein Mix aus Pinterest und dem Google-Alerts-Service und soll Nutzern das Finden und Suchen nach für sie interessantem Content erleichtern. Schlagworte und Machine Learning: So funktioniert Keen Nutzer der neuen Plattform können zu jedem für sie interessanten Themenkomplex sogenannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...