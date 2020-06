Softing AG setzt Prognose für laufendes Geschäftsjahr ausDGAP-Ad-hoc: Softing AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Softing AG setzt Prognose für laufendes Geschäftsjahr aus19.06.2020 / 12:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie hat der Vorstand der Softing AG heute festgestellt, dass der für das GJ 2020 getroffene Ausblick in der Zwischenmitteilung zum Q1 2020 -EBIT, operatives EBIT und Umsatz auf Vorjahresniveau- voraussichtlich nicht erreicht werden kann.Produkt- und Projektabrufe von Leitkunden, die Basis des ursprünglich getroffenen Ausblicks waren, werden teilweise bis in das Jahr 2021 gestreckt oder könnten komplett in 2021 verschoben werden. Die in der Zwischenmitteilung zum Q1 2020 vorausgesetzte schnelle und deutliche Erholung der Weltwirtschaft im zweiten Halbjahr muss daher kritisch hinterfragt werden.Erfreulich ist die sehr robuste Liquiditätslage der Softing AG, die zusammen mit konsequentem Kostenmanagement eine Fortführung der wesentlichen Produktneuentwicklungen und Produktweiterentwicklungen ermöglicht.Angesicht der erheblichen Unsicherheit über Dauer und Folgen der Covid-19 Pandemie streuen die internen Prognosen derart zwischen einer Bestätigung des ursprünglichen Ausblicks und einer deutlichen Reduktion, sodass zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässlichen Umsatz- und Ertragsprognose für das laufende Jahr abgegeben werden kann.Kontakt: Dr. Wolfgang Trier Vorstandsvorsitzender19.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Softing AG Richard-Reitzner-Allee 6 85540 Haar Deutschland Telefon: +49 (0)89 456 56-333 Fax: +49 (0)89 456 56-399 E-Mail: InvestorRelations@softing.com Internet: www.softing.com ISIN: DE0005178008 WKN: 517800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1074325Ende der Mitteilung DGAP News-Service1074325 19.06.2020 CET/CEST