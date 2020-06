Durch die Corona-Pandemie musste auch der Versorger RWE seine Hauptversammlung verschieben. Für Anleger bedeutet das vor allem, dass sie sich bezüglich der Dividende länger gedulden müssen. Doch nun hat das Warten bald ein Ende. In der kommenden Woche hält der DAX-Konzern die erste rein virtuelle Hauptversammlung ab.Ursprünglich sollte die Hauptversammlung von RWE am 28. April stattfinden. Durch das Veranstaltungsverbot wegen der Corona-Krise musste diese verschoben werden. Nun findet sie am kommenden ...

