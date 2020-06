Der Kaffeepreis hat sich in den vergangenen Wochen tendenziell abwärts bewegt. Hinzu kam seine anhaltend hohe Volatilität. Seit unserer Besprechung am 19.02.2020, als der Preis bei 108,55 Dollar stand, hat er gut 10 % abgegeben, wie auch ein Blick auf Chart 1 zeigt.Dies ist aber vor dem Hintergrund seiner historisch hohen Schwankungsintensität nichts Ungewöhnliches. Wie wir bereits zuvor anmerkten, kämpft der Kaffeepreis zwischen zwei langfristigen Trendlinien um eine Bodenbildung. Dieser Prozess läuft seit Mitte 2019, wie das gelbe Rechteck in Chart 1 verdeutlicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...