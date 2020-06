Wirecard-Chef Markus Braun zieht die Konsequenzen aus dem sich zuspitzenden Bilanz-Skandal und tritt mit sofortiger Wirkung als Vorstand zurück. Das teilte das Unternehmen am Mittag per Ad-Hoc-Meldung mit. Der erst am Vortag in den Vorstand berufene James Fries soll als Interims-CEO vorübergehend das Amt übernehmen. Bereits am Vortag war Vorstandsmitglied Jan Marsalek mit sofortiger Wirkung widerruflich von seinem Amt freigestellt worden (DER AKTIONÄR berichtete)Die Wirecard-Aktie reagiert zunächst ...

