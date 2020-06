Das neue IV-Präsidium hat ein deutliches Bekenntnis zur Stärkung der EU abgegeben. Der sogenannte Recovery Plan, der beim heutigen EU-Gipfel verhandelt wird, sei genau wie das Motto Next Generation EU "wesentlich", sagte Vizepräsidentin Sabine Herlitschka. Ein Bremser, wie Kritiker monieren, sei Österreich hierbei nicht, so IV-Präsident Georg Knill. Hilfsgelder gehörten aber an Reformen geknüpft. ...

