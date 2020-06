Zum heutigen Verfallstag passend ein Verweis auf den Volatilitätsindex von Uwe Kolar (Erste Group, ZFA): "Die rasanteste Talfahrt an den Börsen hat der Volatilitätsindex hinter sich. Stand er am 19. März noch bei 85,47 Punkten, beruhigte er sich bis auf rund 44 Punkte in der zweiten Juniwoche. Das ist für "normale" Investoren immer noch aufregend viel Schwankungsbreite. Zur Orientierung: Das 53-Wochen-Tief lag bei 11,75 Punkten im November des vergangenen Jahres. Die Volatilität im März war die höchste, die seit Berechnung des Index im Jahr 1989 je verzeichnet wurde. Hohe Volatilität ist ein Zeichen für unterschiedliche Meinungen und allgemeine Unsicherheit, in welche Richtung sich der Mainstream in den kommenden Monaten ...

