Wien (www.anleihencheck.de) - Die Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices (PMI) in der Eurozone wiesen eine starke, über den Erwartungen liegende Verbesserung aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die noch nicht bekannten Ergebnisse für Italien und Spanien sollten mit kräftigen Anstiegen den Vorgaben aus Deutschland und Frankreich folgen. Sowohl bei den PMI als auch bei den anstehenden Sentimentindikatoren der EU-Kommission dürften jeweils die Indexwerte für den Dienstleistungsbereich den größten Satz nach oben machen. Die Ergebnisse von Konjunkturumfragen würden am aktuellen Rand den Umstand widerspiegeln, dass nach der Lockerung der Restriktionen in vielen Branchen die Geschäftsaktivität stark zunehme. Allerdings dürfe daraus nicht geschlossen werden, dass das Produktionsniveau rasch wieder zum Ausgangslevel zurückkehre. ...

