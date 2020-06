BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat wird sich noch in diesem Monat mit der geplanten Mehrwertsteuersenkung befassen. Die Länderkammer berief eine Sondersitzung für den 29. Juni ab 15 Uhr ein, um sich mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz und dem Nachtragshaushalt zu befassen. Voraussetzung ist, dass der Bundestag das Paket noch am selben Tag in zweiter und dritter Lesung verabschiedet.

Die Eile ist geboten, weil die Mehrwertsteuersenkung bereits am 1. Juli in Kraft treten soll. Die nächste reguläre Bundesratssitzung findet erst am 3. Juli statt. Laut dem Entwurf der Regierung soll die Mehrwertsteuer befristet für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent und der reduzierte Satz von 7 auf 5 Prozent sinken. Am heutigen Vormittag hatte der Bundestag das Paket zur Beratung in die zuständigen Ausschüsse verwiesen.

June 19, 2020

