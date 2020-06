Die Industriellenvereinigung (IV) hat mit dem Unternehmer Georg Knill einen neuen Präsidenten. In der Antritts-Pressekonferenz kündigte er an, sich mitunter dem Thema "Kapitalmarkt" intensiver widmen zu wollen. "Der Kapitalmarkt ist in Österreich nicht stark genug ausgeprägt. Wir werden diesbezüglich eine Task Force starten, mit dem Ziel, den Kapitalmarkt zu stärken", so Knill, der sich u.a. speziell für die Senkung der IPO-Kosten und die Einführung einer Behaltefrist ausspricht. Die Wiener Börse hat bereits die Ränge 3 und 2 des diesjährigen Börse-Preis verliehen. Die Preisverleihung des 13. Wiener Börse Preis konnte bekanntlich aufgrund der Covid-19-Maßnahmen nicht wie gewohnt im Rahmen einer Veranstaltung ...

