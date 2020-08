DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie

CytoTools stellt neuen strategischen Investor vor und strukturiert Kapitalmarktkommunikation neu



26.08.2020 / 09:48

- Pharma-CDMO Klocke Gruppe beteiligt sich als neuer strategischer Investor

- Meilenstein für die Finanzierung der Phase III des Zulassungsprozesses für DermaPro(R)

- Professionalisierung der Investor Relations für eine verbesserte Kapitalmarktpositionierung durch Einsatz von Interim Manager Ingo Middelmenne

Darmstadt, 26. August 2020 - Die CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1), eine Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte, hat im Rahmen ihrer vergangene Woche erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung einen neuen strategischen Investor für das Unternehmen gewinnen können. Im Rahmen der Transaktion hat sich die PIH Pharma Industry Holding GmbH, ein Unternehmen der Klocke Holding GmbH mit Sitz in Weingarten, Deutschland, erstmals am Unternehmen beteiligt. Die Kapitalerhöhung stellt einen wesentlichen Meilenstein für die Finanzierung der Phase III des Zulassungsprozesses für DermaPro(R) und den Wirkstoff DPOCL zur Behandlung großflächiger Wunden, insbesondere des diabetischen Fußes, in Europa dar.

Die Unternehmen der Klocke Gruppe sind spezialisiert auf die Auftragsentwicklung, -herstellung und -verpackung von Arzneimitteln, Impfstoffen und kosmetischen Produkten. Als traditionelles Familienunternehmen beschäftigt die Klocke Gruppe mehr als 2.000 Mitarbeiter in Europa und in den USA. "Wir halten die Technologie von CytoTools und die Märkte, in denen das Unternehmen aktiv ist, für überaus attraktiv", sagt Carsten Klocke, Geschäftsführer der Klocke Holding. "Nach der Zulassung des ersten Wirkstoffs im indischen Markt und der bevorstehenden Phase III in Europa halten wir CytoTools für gut aufgestellt. Wir sind davon überzeugt, dass die CytoTools AG die Probleme der Vergangenheit hinter sich gelassen hat und die Marktzulassung auch in Europa erlangen kann. Wir freuen uns, dass mit den von uns zur Verfügung gestellten Mitteln, die Phase III für diesen wichtigen und dringend benötigten Wirkstoff jetzt endlich beginnen kann. Darüber hinaus werden wir dem Unternehmen im Rahmen unserer Möglichkeiten auch beratend zur Seite stehen."

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 3,7 Mio. EUR wird primär der Konzernbeteiligung DermaTools zur Verfügung gestellt werden, um die Phase III des Zulassungsprozesses des Wirkstoffs DPOCL in Europa zu finanzieren. Die Anmeldung wird kurzfristig bei den zuständigen Landesbehörden der teilnehmenden Länder eingereicht.

Um CytoTools langfristig besser am Kapitalmarkt zu positionieren, hat das Unternehmen den erfahrenen Interim Manager Ingo Middelmenne, Geschäftsführer von Middelmenne & Cie., mit dem Aufbau einer professionellen Investor Relations Abteilung beauftragt. "Wir haben in den letzten Wochen gemeinsam mit dem Vorstand damit begonnen, die jüngst abgeschlossene Kapitalmaßnahme vorzubereiten und die grundlegende Finanzierung der Phase III für die kommenden Jahre klar zu strukturieren", erklärt Ingo Middelmenne. "In Zukunft wird CytoTools transparenter und umfangreicher in Kontakt mit bestehenden und neuen Investoren treten. Im weiteren Jahresverlauf wird daher unser Fokus klar auf der gezielten Ansprache deutscher und vor allem aber auch europäischer Small-Cap-Investoren liegen." Entsprechend wird CytoTools in den kommenden Monaten eine genaue Milestone-Planung über den Verlauf der Phase III bis hin zur Zulassung von DPOCL und DermaPro(R) in Europa veröffentlichen.

Weitere Informationen zur CytoTools AG und ihren Beteiligungen stehen unter www.cytotools.de zur Verfügung.



Kontakt:

CytoTools AG

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Mobil +49-174-9091190

E-Mail: middelmenne@cytotools.de



Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist eine deutsche Biotechnologie Holding, die Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (62 %) und CytoPharma GmbH (50 %).

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.