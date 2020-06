FRANKFURT (Dow Jones)--Wirecard arbeitet an der Abwendung der drohenden Kündigung von milliardenschweren Krediten. Der Konzern führe "konstruktive Gespräche" mit den kreditgebenden Banken über die Fortführung der Kreditlinien und die weitere Geschäftsbeziehung, teilte der von einem Bilanzskandal erschütterte DAX-Konzern mit.

Die Banken können Kredite der Wirecard AG in Höhe von rund 2 Milliarden Euro kündigen, wenn bis am heutigen Freitag kein testierter Jahresabschluss vorliegt. Das hatte der Konzern am Donnerstag mitgeteilt, als er die abermalige Verschiebung des Jahresabschlusses wegen des fehlenden Testats der Wirtschaftsprüfer ankündigte.

June 19, 2020

