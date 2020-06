Berlin (ots) - Das Auto ist in diesem Jahr das bevorzugte Reise-Verkehrsmittel der Deutschen. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Fachdienstes "Tagesspiegel Background Mobilität & Transport" (Freitagausgabe) zeigt, dass knapp 70 Prozent der Befragten, die in diesem Sommer verreisen, mit dem Auto unterwegs sein werden. Bei Familien mit Kindern liegt der Anteil bei gut 75 Prozent.Knapp ein Fünftel plant dieses Jahr, ein anderes Verkehrsmittel für den Sommerurlaub zu nutzen als in den Vorjahren. Bei den 18- bis 29-Jährigen, die generell weniger mit dem Auto in den Urlaub fahren, ist es sogar mehr als ein Drittel. Civey hatte Mitte Juni 2501 Menschen nach ihrem bevorzugten Fortbewegungsmittel in den Sommerferien befragt.Vor allem die Jüngeren im Alter von 18 bis 29 Jahren wollen in diesem Jahr auf ein anderes Verkehrsmittel als im Vorjahr wechseln (35 Prozent). Knapp 59 Prozent von ihnen nannten das Auto, nur rund 17 Prozent das Flugzeug, auf die Bahn entfiel ein Anteil von gut 22 Prozent.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/urlaub-2020-auto-ist-reise-verkehrsmittel-nummer-eins/25932502.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4629050