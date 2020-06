In den kommenden Tagen können interessierte Anleger kostenlos an spannenden Webkonferenzen teilnehmen und sich von Kapitalmarktexperten informieren lassen.FondsDISCOUNT.de präsentiert die Webinar-Wochen: Kapitalmarktexperten von renommierten Fondsgesellschaften geben Markteinschätzungen und stellen intelligente Investmentlösungen vor. Sie haben jetzt Gelegenheit, kostenfrei daran teilzunehmen und den Experten zuzuhören. Zudem können Sie auch Fragen stellen. Sie wissen bereits, was Sie fragen möchten? Dann senden Sie gern Ihre Fragen vorab an webinar@fd.de. Die Referenten beantworten im Laufe des Webinars ausgewählte Fragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...