Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Goldpreis-Rallye scheint ein Ende gefunden zu haben - zumindest vorerst, so die Deutsche Börse AG.Am Mittwochmittag sei die Feinunze zu 1.719 US-Dollar gehandelt worden, vor einem Monat seien es in der Spitze fast 1.766 US-Dollar gewesen. In Euro sei der Preis im Mai sogar auf ein Allzeithoch von über 1.600 Euro geklettert, aktuell seien es wieder 1.527 Euro. Gold-ETCs würden aber weiter gekauft, wie Mobeen Tahir von WisdomTree melde. "Wir haben eine starke Nachfrage nach Gold gesehen, Hintergrund ist die Unsicherheit bezüglich der globalen wirtschaftlichen Erholung und die Gefahr einer zweiten Infektionswelle." ...

