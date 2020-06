Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen finden sich heute beispielsweise die Papiere der Lufthansa. Könnte in den Streit über das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa noch Bewegung kommen? Nächste Woche ist die Abstimmung über das Lufthansa-Rettungspaket und Großaktionär Heinz Hermann Thiele will jetzt offenbar mit der Bundesregierung über einen anderen Weg der Rettung verhandeln. Bei den Verkäufen steht die Wirecard-Aktie auf dem ersten Platz (allerdings auch wieder bei den Käufen). Das Kursdrama geht auch am Freitag weiter. Nach dem Vortages-Kurseinbruch von fast 62 Prozent stürzen die Papiere des Zahlungsabwicklers zeitweise um mehr als 50 Prozent ab auf unter 20 Euro, reduzieren allerdings das Minus etwas nach der Rücktritts-Nachricht von CEO Markus Braun.