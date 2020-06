FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen am Freitagnachmittag etwas von den Tageshochs zurück. Die Märkte befinden sich im Griff des sogenannten Hexensabbat, der häufig von erhöhter Volatilität geprägt ist, am Berichtstag aber tendenziell stützt. Heute verfallen Futures und Optionen auf Indizes und Aktien an den Terminbörsen. Im Vorfeld versuchen Anleger entsprechend ihrer Positionen Einfluß auf die Preise zu nehmen.

Der DAX liegt 0,8 Prozent auf 12.379 Punkte im Plus, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,0 Prozent auf 3.281 Punkte nach oben. Am deutschen Markt sind um 13 Uhr die Futures und die Optionen auf die Indizes ausgelaufen und zum Börsenschluss die Optionen auf die Einzelaktien. Üblicherweise wird gerne um runde Marken gekämpft, auf denen viele Kontrakte liegen.

Daneben verläuft der Handel weiterhin im Spannungsfeld zwischen Geldschwemmen durch die Notenbanken und Angst vor einer zweiten Welle beim Coronavirus. Vor allem in den USA macht der Anstieg der Neuinfektionen auf neue Rekordniveaus in einigen Staaten Sorgen. Dazu hat US-Präsident Donald Trump betont, man könnte sich auch komplett von China abkoppeln, was bei Freunden der Globalisierung nicht gut ankommt.

Wirecard-CEO Braun verlässt Unternehmen

Wirecard erholen sich von den Tiefs und liegen "nur" noch 27,6 Prozent hinten. Stützend wirkt die Nachricht, dass CEO Markus Braun seinen Rücktritt erklärt hat. Das Unternehmen hatte am Donnerstag bereits COO Jan Marsalek bis Ende des Monats suspendiert. Stützend für die Aktie wirken auch die angeblich "konstruktiven" Gespräche mit den kreditgebenden Banken.

Für einen befragten Händler bleibt die Aktie indes ein schwarzes Loch und weiter nicht investierbar. Es gebe viel zu viele offene Fragen, die zunächst beantwortet werden müssten, bevor ein Engagement in die Aktie in Betracht gezogen werden könne. Grundsätzlich wird im Handel nicht ausgeschlossen, dass nach einem derart gigantischen Kurszusammenbruch in nächster Zeit Übernahmespekulationen aufkommen könnten. Zahlungsabwickler gelten als einer der Gewinner der Coronavirus-Krise.

Für Knorr-Bremse geht es um 3,8 Prozent nach unten. Laut der FAZ sowie gleichlautenden Angaben aus dem Handel soll Großaktionär Heinz Herrmann Thiele 8 Millionen Aktien platziert haben. Der Verkauf der Stücke dürfte im Zusammenhang mit dem aktuellen Engagement von Thiele in der Lufthansa-Aktie im Zusammenhang stehen.

Soweit bekannt hält Thiele aktuell 15 Prozent der Lufthansa-Aktien und könnte möglicherweise Pläne hegen, die Beteiligung auszubauen. Thiele hat sich gegen das Rettungspaket des Bundes für die Airline ausgesprochen. Lufthansa steigen um 1,6 Prozent.

Dazu stehen viele Indexänderungen an. Für die Lufthansa ist es der letzte Tag im DAX. Das Traditionsunternehmen wird zum Schlusskurs durch Deutsche Wohnen und damit durch einen Immobilienwert ersetzt.

Index-Gewichtung von SAP steigt

Der MDAX wird neben Lufthansa auch durch den Aufsteiger Ströer bereichert, Deutsche Pfandbriefbank muss dafür weichen. Im marktbreitesten Index Europas, dem Stoxx-Europe-600, kommen unter anderem Cancom (minus 2,2 Prozent) und Gerresheimer (plus 2,7 Prozent) neu hinzu.

Zum Börsenschluss wird auch das Index-Gewicht der einzelnen DAX-Mitglieder neu festgelegt. Als Gewinner gelten die Aktien von SAP. Ihr DAX-Gewicht wird von etwa 9,74 Prozent auf 10 Prozent steigen. Entsprechend müssen passive rein am Index ausgerichtete Anleger wie ETFs die Aktien von SAP dann dazukaufen. SAP steigen um 3 Prozent.

Das Minus von 5,3 Prozent oder 2,84 Euro bei BASF liegt nur am Dividendenabschlag von 3,30 Euro je Aktie. Für Deutz geht es um 10 Prozent nach oben - hier stützt eine Kaufempfehlung durch Hauck & Aufhäuser.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.280,88 0,95 30,98 -12,40 Stoxx-50 3.052,81 1,08 32,65 -10,29 DAX 12.379,40 0,80 97,87 -6,56 MDAX 26.293,64 0,35 92,29 -7,13 TecDAX 3.018,37 0,20 6,16 0,11 SDAX 11.473,97 -0,41 -47,34 -8,30 FTSE 6.299,34 1,21 75,27 -17,48 CAC 5.005,34 0,94 46,59 -16,27 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,45 -0,01 -0,69 US-Zehnjahresrendite 0,72 0,01 -1,96 DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8.21 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1224 +0,17% 1,1209 1,1229 +0,1% EUR/JPY 119,93 +0,07% 119,85 119,87 -1,6% EUR/CHF 1,0660 +0,01% 1,0656 1,07 -1,8% EUR/GBP 0,9064 +0,48% 0,9012 0,9035 +7,1% USD/JPY 106,84 -0,12% 106,92 106,74 -1,8% GBP/USD 1,2384 -0,29% 1,2438 1,24 -6,6% USD/CNH (Offshore) 7,0675 -0,22% 7,0784 7,0771 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.374,26 +0,12% 9.309,01 9426,26 +30,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,20 38,84 +3,5% 1,36 -31,7% Brent/ICE 42,68 41,51 +2,8% 1,17 -32,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.734,69 1.723,00 +0,7% +11,69 +14,3% Silber (Spot) 17,68 17,50 +1,0% +0,18 -1,0% Platin (Spot) 823,35 808,20 +1,9% +15,15 -14,7% Kupfer-Future 2,64 2,59 +2,0% +0,05 -6,2% ===

