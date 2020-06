Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DE0005437305 CompuGroup Medical SE 19.06.2020 DE000A288904 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 22.06.2020 Tausch 1:1

