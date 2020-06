Das Wirecard-Desaster an der Börse geht weiter: Die im Dax notierten Titel des Zahlungsdienstleisters brachen am Freitag erneut um fast die Hälfte ein. In nur eineinhalb Tagen verlor der im Zentrum eines milliardenschweren Bilanzskandals stehende Konzern gut zehn Milliarden Euro an Wert.

