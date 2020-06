AM Best behält seinen negativen Ausblick für den deutschen Lebensversicherungsmarkt bei. Schlüsselfaktoren sind u.a. die Verengung der Margen zwischen Kapitalertrag und durchschnittlichen Mindestgarantien aufgrund niedrigerer Anlagerenditen, das langsame Run-off von Altbeständen, sowie die negativen Ertragsauswirkungen, resultierend aus der Notwendigkeit Beiträge zur Zinszusatzreserve zu erhöhen.

Der neue Marktsegment-Bericht von AM Best mit dem Titel "Marktsegment-Ausblick: Lebensversicherung in Deutschland" merkt an, dass diese negativen Faktoren zum Teil durch eine proaktive Reaktion auf das niedrige Zinsumfeld abgeschwächt werden, da Versicherer Garantien reduzieren und den Anteil an hybriden und fondsgebundenen Produkten in ihren Portfolien erhöhen. Desweiteren ermöglichen technologische und digitale Kompetenzausweitungen Kostensenkungen..

