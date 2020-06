Bern (awp/sda) - Selbstständigerwerbende, Personen in Quarantäne sowie Eltern, die wegen der Schulschliessung nicht arbeiten konnten, können noch bis am 16. September einen Antrag auf Erwerbsersatz stellen. Ab dann können auch keine rückwirkenden Neuberechnungen mehr verlangt werden. Das hat der Bundesrat am Freitag entschieden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...