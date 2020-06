ZÜRICH (Dow Jones)--Freundlich hat sich der schweizerische Aktienmarkt am letzten Handelstag der Woche gezeigt. Der große Verfallstermin belastete nicht, vielmehr setzte sich die Hoffnung auf eine baldige Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie durch. Positive Impulse kamen auch aus den USA. Dort hatten die Aktienkurse am Donnerstag im späten Geschäft ihre Abgaben verringert oder sogar ins Plus gedreht und waren am Freitag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 10.266 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 137,15 (zuvor: 61,88) Millionen Aktien. Das hohe Umsatzvolumen war dem Verfallstermin geschuldet.

Gekauft wurden hauptsächlich defensive Werte, aber auch einige Konjunkturzykliker. Geschmäht wurden hingegen die Aktien von Banken und Versicherungen.

Die Aktie des als defensiv geltenden SMI-Schwergewichts Nestle stieg um 0,6 Prozent. Im Pharmasektor verbesserten sich Novartis um 1,4 Prozent und Roche um 1,7 Prozent. Roche wurden zusätzlich gestützt von einer positiven Studie zu einer Prostatakrebs-Therapie.

Kräftig im Plus zeigten sich auch die Aktien des Luxusgüterherstellers Richemont, die um 2,9 Prozent stiegen. Hier dürfte auch Nachholbedarf eine Rolle gespielt haben, denn Richemont sind zuletzt schlechter als der Markt gelaufen. Das trifft auch auf Swatch zu, doch bröckelten hier die Gewinne im Verlauf, so dass am Ende nur ein bescheidenes Plus von 0,1 Prozent blieb.

Die Aktien der Großbanken CS Group und UBS gaben um 0,1 Prozent und 1,4 Prozent nach. Im Versicherungssektor verloren Swiss Life, Swiss Re und Zurich zwischen 0,2 und 1,3 Prozent.

Geberit stiegen trotz eines negativen Analystenkommentars um 0,4 Prozent. Morgan Stanley hatte die Beobachtung der Aktie mit der Empfehlung "Underweight" und einem Kursziel von 446 Franken gestartet. Allerdings gilt der Hersteller von Sanitärkeramik als potenzieller Nutznießer von Infrastrukturprogrammen. Aus dem gleichen Grund dürften auch Sika (plus 1,9 Prozent) gefragt gewesen sein.

