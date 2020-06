(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.06.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Freitag überwiegend fester. Papiere von Wirecard sacken den zweiten Tag in Folge ab. SAP und New York können sich verbessern. An der NASDAQ geht es wieder aufwärts. Der DAX verbessert sich um 0,7 Prozent auf 12.363 Punkte, gestützt von Lufthansa, SAP und Deutsche Börse. BASF, Heidelberg Cement und Volkswagen rutschen ...

