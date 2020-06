Darum geht's im Video: Der Fall Wirecard schlägt derzeit immens hohe Wellen: Verlor die Aktie am Donnerstag über 60% an Wert, bricht Wirecard am Freitag noch einmal 35% ein. Inzwischen geht es nicht mehr nur um fehlende Milliarden in der Bilanz, manche Analysten sehen gar Wirecards Existenz bedroht. Solche Entwicklungen, gerade bei einem DAX-Konzern, schaden der deutschen Aktienkultur enorm, findet Christian Röhl, Investor und Buchautor von https://www.echtgeld.tv/, der deutliche Worte für das Geschehen findet. P.S.: Und manchmal ist die Wirklichkeit schneller als unsere Videoproduktion - inzwischen ist Wirecard CEO Braun mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Die von Christan Röhl im Video erwähnte Website: https://finanz-szene.de/