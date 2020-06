FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Pariser Berufungsgericht hat den Telekomdienstleister Orange dazu verdonnert, wegen wettbewerbswidrigem Verhalten 249 Millionen Euro an die jamaikanische Digicel Group Ltd zu zahlen. Das Geld soll jetzt fließen, dennoch kommt Orange glimpflich davon. Das Unternehmen hatte für den Fall nach einem ersten Urteil im Jahr 2017 bereits 346 Millionen Euro zurückgesellt, so dass der Differenzbetrag nun positiv in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließt, wie das Unternehmen mitteilte. Orange behält sich aber vor, auch gegen dieses Urteil nochmals in Berufung zu gehen.

June 19, 2020

