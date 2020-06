Halle (ots) - Viel spricht derzeit dafür, dass Trzaskowski und Duda in eine Stichwahl einziehen werden. Sollte es trotz aller Ungerechtigkeiten und Gesetzlosigkeiten der vergangenen Monate also doch noch ein echtes (wenn auch nicht faires) Wahlduell geben, wäre das ein Hoffnungsschimmer für die polnische Demokratie. Offen ist allerdings die Frage, was passiert, wenn Trzaskowski eine Stichwahl gegen Duda tatsächlich gewinnen sollte. Würde die PiS einen Sieg der Opposition überhaupt akzeptieren und den Präsidentenpalast räumen? Man wird sehr genau hinsehen müssen, was in Polen am Wahltag und danach passiert. Die internationale Wahlbeobachtung ist deshalb mehr als eine Formsache.



