Peking (ots/PRNewswire) - Das neunstündige Konzert wurde von insgesamt 2 Millionen Menschen verfolgtEin von der beliebten chinesischen Amateursängerin Li Yuer gestartetes und moderiertes neunstündiges Online-Wohltätigkeitskonzert, das Anfang Mai auf Kuaishou, einer Video- und Live-Streaming-Plattform in China, live gestreamt wurde, endete mit einer überwältigenden Resonanz aus dem Publikum. Mehr als 2 Millionen Zuschauer verfolgten die Show.Indem sie während des Live-Konzerts zusammen mit anderen Sängerinnen und Sängern das Publikum ansprach, startete Li eine Online-Spendenkampagne, deren gesamte Einnahmen an die von ihr gegründete Schülerhilfsstiftung gehen, die Hunderte von Schülern in verarmten Dörfern unterstützt.Seit der Gründung der Stiftung vor sieben Jahren hat Li versucht, der Gesellschaft durch die Kraft der Musik zu helfen. Diesmal sammelte die Sängerin nicht nur Gelder für die Schüler, sondern stand auch mit der Verwaltung des Bezirks Dong'an in ihrer Herkunftsprovinz Hunan in Verbindung, um die Menschen zu ermutigen, das lokale Programm zur Armutsbekämpfung zu unterstützen."Die überwältigende Reaktion des Publikums während dieser Aufführung ließ mich vor Dankbarkeit dahinschmelzen", sagte Li. "Einmal mehr bin ich dankbar für die unglaubliche Großzügigkeit meiner Fans und für diese Plattform, über die ich den Menschen im ganzen Land Liebe und Positivität vermitteln kann."Die Musik strömen lassenSeit ihrem Debüt bei Kuaishou am 13. Februar wurde Li mit 1,5 Millionen Followern innerhalb von 100 Tagen schnell zur einer der meistverfolgten Online-Streamerinnen auf der Plattform. Mit ihren mittlerweile 1,8 Millionen Fans haben die Live-Streaming-Aufführungen der Nachwuchssängerin insgesamt 40 Millionen Zuschauer erreicht. 400.000 Kuaishou-Nutzer verfolgen täglich ihren Auftritt.Humorvoll und freimütig fließen die natürliche Erscheinung und Persönlichkeit von Li durch ihre wunderbare Stimme in die Musik ein und machen ihre Lieder zur Verkörperung ihrer persönlichen Lebensgeschichte, die von der hartnäckigen und unermüdlichen Verfolgung ihres Traums handelt. 100 Tage nachdem Li zu Kuaishou gestoßen ist, hat ihre musikalische Entwicklung auf der Plattform es ihr ermöglicht, die Unterstützung eines breiteren Publikums zu erhalten und im Gegenzug mehr bisher unentdeckte Sing-Songschreiber zu ermutigen, ihren Träumen und ihrem Herz zu folgen."Meine größte Hoffnung war es immer, meinem Publikum auf dieser Plattform mehr qualitativ hochwertige Lieder zu bieten", sagte Li. "Mein einziger Wunsch ist, etwas für meine Musikfans, für diese unglaubliche Musik-Community zu schaffen - einen virtuellen Treffpunkt für Menschen, wo sie miteinander in Verbindung treten, einige ihrer Lieblingsmusiker sehen und die Soundtracks hören können, die ihre Herzen mitreißen."Da immer mehr Musikprofis mit ähnlichen Visionen bei Kuaishou einsteigen, um Karriere zu machen und ihre eigenen Freundeskreise aufzubauen, kann ich sehen, dass Kuaishou zu einer Gemeinschaft geworden ist, in der Musiker die neuen Möglichkeiten erkunden und noch tiefgehendere Songs für sich und ihre Fans kreieren können", sagte sie."Ich liebe diese integrative Plattform, die Menschen aus allen Lebensbereichen und Musiker mit dynamischer Kreativität umfasst, inspiriert von ihren persönlichen Erfahrungen. Es ist die Gemeinschaft, in der Menschen sich selbst wachsen sehen, lernen und teilen können, während sie gleichzeitig die Ressourcen und Werkzeuge nutzen, um sinnvolle Veränderungen in der Musikindustrie herbeizuführen."Informationen zu Kuaishou TechnologyKuaishou Technology mit Hauptsitz in Peking, China, betreibt Kuaishou, eine der weltweit führenden sozialen Plattformen für Kurzvideos, die seit 2011 täglich mehr als 300 Millionen aktive Nutzer hat. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, Videos zu erstellen und mit Freunden und deren Gruppen durch Beiträge, Likes und Kommentare zu teilen. Die auf iOS und Android verfügbare App ist bekannt für ihre aktive und lebendige Community von über 300 Millionen Nutzern.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1193475/Chinese_amateur_singer_Li_Yuer_hosting_a_9_hour_online_charity.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1193476/Chinese_amateur_singer_Li_Yuer_hosting_a_9_hour_online_charity.jpgPressekontakt:Herr Zhang Chuanshi+86 134 8881 8382zhangchuanshi@kuaishou.comOriginal-Content von: Kuaishou Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145564/4629295