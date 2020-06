Tesla hat offenbar begonnen, das Model Y auf europäischen Straßen zu testen - vor allem den Autopilot und das Laden am Supercharger. Fans haben eines der E-Autos in den Niederlanden entdeckt. Während in den USA die ersten Model Y an Vorbesteller ausgeliefert worden sind, müssen potenzielle Käufer in Deutschland noch bis 2021 auf ihr neues Tesla-Elektroauto warten. Im kommenden Jahr soll dann auch die Produktion von Model Y und Model 3 in der neuen Gigafactory 4 im brandenburgischen Grünheide starten. Tesla hat offenbar kürzlich mit Tests auf europäischen Straßen begonnen. Fans in den...

