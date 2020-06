Eine Standardregelung aus den AGB des Providers 1&1 wirkt sich im Zuge der Coronakrise erstmals in größerem Umfang aus und überrascht die Betroffenen. Denn die Einwahl in Telefonkonferenzen kostet bei United Internet extra. In den vergangenen Monaten ersetzten in zunehmendem Maße Video- und Telefonkonferenzen die sonst in Unternehmen üblichen Meetings. Manche Firmen griffen dabei auf Internetdienste wie Zoom und andere zurück, manche setzten auf Konferenzdienstleister, die per Telefoneinwahl erreicht werden können. Einwahlkonferenzen verursachen überraschend Kosten Die Kosten für die Einwahl bei solchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...