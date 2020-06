FRANKFURT (Dow Jones)--Im Sog der Wall Street ging es am Freitag im nachbörslichen Handel abwärts. Die Talfahrt der Wirecard-Aktie setzte sich am Abend fort, wenn auch nicht mehr so rasant wie im regulären Geschäft. Die Titel wurden 3,6 Prozent niedriger gestellt, nachdem die Ratingagentur Moody's die Bonitätsnote des Zahlungsabwicklers wegen des Bilanzskandals auf B3 von Baa3 gesenkt hatte. Damit gelten die Anleihen des Unternehmens als hochspekulativ. Die Analysten gehen davon aus, dass sie das Rating noch weiter abstufen werden.

Wirecard teilte derweil am Abend mit, man habe die Investmentbank Houlihan Lokey mandatiert, gemeinsam mit dem Unternehmen einen Plan zur nachhaltigen Finanzierungsstrategie zu entwickeln. Wirecard stehe derzeit in Verhandlungen mit einem Bankenkonsortium.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.198 12.331 -1,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 19, 2020 16:39 ET (20:39 GMT)

